Футбол: Україна програла Ісландії 0:2 у відборі на чемпіонат світу-2018

Збірна України з футболу програла збірній Ісландії з рахунком 0:2 у виїзному матчі відбірного турніру чемпіонату світу 2018 року.

Обидва голи в матчі, що відбувся в Рейк’явіку, забив півзахисник ісландців Ґільфі Сіґюрдссон – на 47-й і 66-й хвилинах.

Таким чином, нині Україна у своїй групі I перебуває після восьми матчів на четвертому місці з шести команд і має 14 очок. Її випереджають третя Туреччина, теж із 14 очками, і друга Ісландія й перша Хорватія з 16.

Всім командам залишилося зіграти ще по два матчі, українцям – 6 жовтня з Косовом в албанському Шкодері, а 9 жовтня в Києві з Хорватією.

Перший матч із Косовом українці виграли з рахунком 3:0, а з Хорватією програли 0:1.