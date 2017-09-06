Яких миротворців кличе Путін на Донбас – ранковий ефір Радіо Свобода

Чому ініціатива Путіна про миротворців на Донбасі неприйнятна для України? Водії на єврономерах їдуть до Верховної Ради: чому розмитнення авто має бути дешевшим? Призначення нового керівника Києво-Печерського заповідника: вирішення чи поглиблення проблем?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: колишній начальник Генштабу ЗСУ, генерал-полковник Анатолій Лопата і військовий експерт Арчил Цинцадзе; голова ГО «Авто євро сила» Олег Ярошевич, народний депутат, член комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан, народний депутат, голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу Тетяна Острікова; народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк і правозахисник Михайло Грибков.