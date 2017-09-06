Вулиця Грушевського в Києві заблокована власниками машин з іноземною реєстрацією

Вулиця Грушевського в Києві зранку 6 вересня заблокована власниками автомобілів з іноземною реєстрацією, які проводять акцію протесту під будівлями Кабінету міністрів та Верховної Ради. Вони вимагають змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Кількість учасників акції наразі не називають ані організатори, ані правоохоронці.

Нині в Україні для її громадян неможлива реєстрація ввезених з-за кордону автомобілів, які не відповідають стандартові «Євро-5». Це означає неможливість реєстрації машин, старших від 2010 року (коли став діяти цей стандарт) – незалежно від їхнього технічного стану.

Власники автомобілів на «єврономерах» наводять такий приклад. У Львові активісти придбали старий «Запорожець» за 250 доларів, який у Польщі оцінили у 800 доларів. За переоформлення цієї машини на іноземну реєстрацію сплатили 250 доларів. В Україні ж розмитнити цей «Запорожець», старший від 2010 року, можна лише через суд, сплативши три тисячі доларів митних платежів.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією. Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода. При цьому у ДФС зазначають, що протягом 2016 року українці ввезли 148 126 транспортних засобів з іноземною реєстрацією в режимі «тимчасового ввезення» і транзиту.

На початку серпня у ДФС повідомляли, що в Україні незаконно перебуває 52,2 тисячі автомобілів на іноземних номерах: 27,6 тисячі авто, ввезених в режимі «транзиту», і 24,6 тисячі авто, тимчасово ввезених громадянами для особистого користування, терміни ввезення яких уже закінчилися.

У травні президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити заходів для невідкладного врегулювання ситуації щодо недодержання вимог митного законодавства при використанні в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Порошенко також доручив удосконалити законодавство щодо регулювання тимчасового ввезення таких авто на територію України.

У січні власники автомобілів із іноземною реєстрацією кілька разів блокували деякі автошляхи з вимогою законодавчого врегулювання проблеми і запровадження часткового звільнення від оподаткування ввезених з-за кордону авто. Проте відповідного законопроекту так і не схвалили.