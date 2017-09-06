За місяць кількість автомобілів, які знаходяться в Україні незаконно, зросла майже на 12 тисяч – ДФС

Державна фіскальна служба повідомила 6 вересня, що в Україні незаконно перебуває 63 тисячі 900 автомобілів на іноземних номерах.

Порівняно з показниками серпня (52,2 тисячі), кількість таких машин зросла майже на 12 тисяч.

«З 2015 року митниками було складено понад 26,1 тисячі протоколів про порушення митних правил за ст. 470 (порушення термінів транзиту) тамайже 4,9 тисячі протоколів про порушення митних правил за ст. 481 (порушення термінів тимчасового ввезення) Митного кодексу України», – інформують фіскали.

За ці порушення митниці наклали штрафів на суму понад 206 з половиною мільйонів гривень, вказує ДФС.

Зранку 6 вересня вулиця Грушевського в Києві заблокована власниками автомобілів з іноземною реєстрацією, які проводять акцію протесту під будівлями Кабінету міністрів та Верховної Ради. Вони вимагають змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Нині в Україні для її громадян неможлива реєстрація ввезених з-за кордону автомобілів, які не відповідають стандартові «Євро-5». Це означає неможливість реєстрації машин, старших від 2010 року (коли став діяти цей стандарт) – незалежно від їхнього технічного стану.

Власники автомобілів на «єврономерах» наводять такий приклад. У Львові активісти придбали старий «Запорожець» за 250 доларів, який у Польщі оцінили у 800 доларів. Така ціна була зумовлена незвичністю автівки для поляків. За переоформлення цієї машини на іноземну реєстрацію сплатили 250 доларів. В Україні ж розмитнити цей «Запорожець», старший від 2010 року, можна лише через суд, сплативши 3000 доларів митних платежів.

У травні президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити заходів для невідкладного врегулювання ситуації щодо недодержання вимог митного законодавства при використанні в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Порошенко також доручив удосконалити законодавство щодо регулювання тимчасового ввезення таких авто на територію України.

У січні власники автомобілів із іноземною реєстрацією кілька разів блокували деякі автошляхи з вимогою законодавчого врегулювання проблеми і запровадження часткового звільнення від оподаткування ввезених з-за кордону авто. Проте відповідного законопроекту так і не схвалили.