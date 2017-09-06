РПР: Порошенко скликає активістів обговорити скасування е-декларацій для антикорупційних ГО

Активісти заявляють, що на завтра, 7 вересня, президент України Петро Порошенко скликає координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства для обговорення питання здійснення електронного декларування громадськими активістами. Про це повідомив представник «Реанімаційного пакету реформ» Вадим Міський на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

«Завтра президент скликає координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства... Предметом цієї ради буде обговорення, у тому числі, законопроекту №6674», – сказав він.

За його словами, також обговорюватимуть законопроект №6675 про зміни до Податкового кодексу.

23 березня парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для антикорупційних активістів. 27 березня президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

Зміни, ухвалені Верховною Радою в березні, активно критикувалися – зокрема, міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликала владу України скасувати їх.

У липні президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект (№ 6674) щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій, проте депутати ще не розглядали цей проект закону.