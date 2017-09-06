Геращенко: поліція провела обшуки з метою пошуку зразків ДНК Димінського

Слідчі Національної поліції провели обшуки за місцями проживання і роботи бізнесмена Петра Димінського з метою пошуку його зразків ДНК, повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Мета обшуків – пошук зразків ДНК, які належать Петру Димінському та порівняння їх з тими, що були виявлені в автомобілі «Merсedes», водій якого став винуватцем смертельного ДТП, в якій загинула 31 річна Наталія Тріла», – написав на своїй сторінці в Facebook Геращенко.

Раніше сьогодні поліція провела обшук в офісі Димінського у Львові. Про те, в якій справі проводили слідчі дії, у поліції і в офісі бізнесмена не уточнили.

Головне слідче управління Нацполіції розслідує ДТП на Львівщині за участю автомобіля Димінського, внаслідок якого 18 серпня загинула 31-річна жінка. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, проте родичі загиблої переконані, що за кермом був сам бізнесмен. 22 серпня Димінський залишив Україну, не з’явившись на допит у поліцію.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 30 серпня заявив, що результати експертизи ДНК підтвердили, що охоронець Петра Димінського, який взяв на себе провину за ДТП, не був за кермом на момент аварії, тобто «в машині сліди ДНК однієї людини, і це не той чоловік, який заявив про те, що він був за кермом».

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.