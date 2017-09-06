Поліція обшукала офіс бізнесмена Димінського у Львові

Поліція провела обшук в офісі бізнесмена Петра Димінського на вулиці Винниченка у Львові, розташований у будівлі, що належить Львівській облраді.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, люди в камуфляжі, які вийшли з будівлі після слідчих дій із пачками документів, відмовилися від коментарів, сіли в автобус і поїхали.

Як повідомили у прес-службі львівської поліції, обшуки проводили за вказівкою головного слідчого управління з Києва, а львівські слідчі допомагали київським колегам.

В офісі Димінського повідомили, що всі слідчі вийшли і обшук, який тривав близько години, вже завершений.

Пізніше стало відомо, що обшуки проводили і в ще двох офісах бізнесмена.

Про те, в якій справі проводили слідчі дії, у поліції і в офісі бізнесмена не уточнили.

Головне слідче управління Нацполіції розслідує ДТП на Львівщині за участю автомобіля Димінського, внаслідок якого 18 серпня загинула 31-річна жінка. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, проте родичі загиблої переконані, що за кермом був сам бізнесмен. 22 серпня Димінський залишив Україну, не з’явившись на допит у поліцію.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 30 серпня заявив, що результати експертизи ДНК підтвердили, що охоронець Петра Димінського, який взяв на себе провину за ДТП, не був за кермом на момент аварії, тобто «в машині сліди ДНК однієї людини, і це не той чоловік, який заявив про те, що він був за кермом».

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.