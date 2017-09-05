Суд відпустив під домашній арешт охоронця бізнесмена Димінського у справі про ДТП

Апеляційний суд Львівської області 5 вересня ухвалив рішення про взяття Андрія Борща, охоронця бізнесмена Петра Димінського, під домашній арешт у справі про ДТП, внаслідок якого загинула жінка. Таким чином суд скасував рішення Галицького районного суду Львова про тримання підозрюваного упродовж двох місяців за ґратами у СІЗО без можливості внесення застави.

Захист Андрія Борща звернувся 30 серпня з клопотанням до суду відпустити підозрюваного з-під арешту під особисту поруку керівника приватного охоронного підприємства, де Андрій Борщ працює. Своє прохання до суду адвокат підозрюваного пояснив тим, що його підзахисний важко хворий, у нього онкологічне захворювання.

Згідно з рішенням суду, 5 вересня підозрюваний буде звільнений із СІЗО і взятий під домашній арешт.

«Я не задоволений таким рішенням. Якщо людина бере на себе відповідальність за злочин, який вчинила інша людина, тим самим дає неправдиві свідчення, прикриває злочин, тому він має бути позбавлений волі», – каже брат загиблої Степан Мацевко.

18 серпня цього року на дорозі Львів – Краківець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 зіштовхнувся з Opel Astra, внаслідок чого загинула 31-річна водій останнього Наталія Тріла. Власником автомобіля Mercedes-Benz S65 є львівський бізнесмен Петро Димінський. Винуватцем аварії визнав себе охоронець підприємця Андрій Борщ. Однак родичі загиблої переконані, що за кермом був Петро Димінський. 22 серпня бізнесмен залишив Україну, не з’явившись на допит у поліцію.

Розслідуванням ДТП займається Головне слідче управління Нацполіції. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 30 серпня заявив, що результати експертизи ДНК підтвердили, що охоронець Петра Димінського, який взяв на себе провину за ДТП, не був за кермом на момент аварії, тобто «в машині сліди ДНК однієї людини, і це не той чоловік, який заявив про те, що він був за кермом».

Однак досі результати експертизи ДНК не надані ані суддям, ані потерпілим, ані адвокатові підозрюваного Андрія Борща. «Мною було скероване клопотання про надання матеріалів досудового слідства, висновків експерт, але вчора слідчий мені сказав, що нічого повідомити не може. Я висновків експертиз у даній кримінальній справі не бачив», – каже адвокат підозрюваного Владислав Матяшук.

Прокурор Юрій Кишка не пояснив Радіо Свобода, чому на судове засідання не надані результати проведеної експертизи ДНК подушки безпеки автомобіля, власником якої є Петро Димінський.

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.