ГПУ: Лавринович з 1 вересня є підозрюваним у справі про конституційний переворот

Колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович з 1 вересня є підозрюваним у кримінальному провадженні про конституційний переворот в Україні в 2010 році.

Як заявив представник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський, Лавриновичу направили підозру за адресою реєстрації через неможливість зробити це особисто.

За його словами, слідчі чекають Лавриновича на допит в четвер, 7 вересня.

«Якщо завтра він не прибуде, вживатимуть заходів щодо його примусового приведення», – сказав прокурор.

Водночас адвокат Лавриновича Євген Солодко стверджує, що його підзахисному не повідомляли про підозру.

«Стосовно нібито нової підозри Олександру Лавриновичу: як його адвокат заявляю, що станом на 13:23 сьогоднішнього дня жодна підозра Олександру Володимировичу не вручена, повістки на допит у жодній справі немає», – написав адвокат на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні заявив, що колишньому президентові Віктору Януковичу й екс-міністрові юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру в захопленні влади шляхом конституційного перевороту в 2010 році.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2014 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.