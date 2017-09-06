Ураган «Ірма» вдарив по Карибах і може зачепити Флориду, попередили дослідники

Ураган рекордної сили «Ірма» вдарив по кількох островах у Карибському морі і рухається в напрямку до Куби і, за припущеннями, може зачепити і штат Флориду у США.

Ураган, що нині має п’яту, найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 кілометрів на годину, є одним із найпотужніших зареєстрованих досі в регіоні Атлантики.

Наразі, за даними Національного центру ураганів США, він прямує до Віргінських островів, а далі, можливо, до Пуерто-Рико, Домініканської Республіки, Гаїті, Багамських островів і Флориди.

У Пуерто-Рико, що є територією США, вже оголосили надзвичайний стан, а на Флориді губернатор штату попередив мешканців, що ураган «Ірма» може на території штату виявитися потужнішим, ніж ураган «Андрю» 1992 року, дотепер найсильніший у цьому регіоні.

Інші частини США, у штатах Техас і Луїзіана, нещодавно тяжко потерпіли від іншого урагану «Гарві», що в час найбільшого розмаху сягнув четвертої категорії – другої найвищої.