Епоха газового шантажу з боку Росії минула – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна поклала край «газовому шантажу», який до початку збройної агресії був головним інструментом Москви у відносинах із Києвом.

«У листопаді виповнюється два роки, як Україна не купує газ у Росії. Епоха газового шантажу безповоротно залишилася в минулому», – вказав Порошенко у щорічному зверненні до парламенту 7 вересня.

Імпорт газу з Росії за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» був припинений 25 листопада 2015 року. Офіційно відмова купувати газ у «Газпрому» аргументувалася неприйнятно високою ціною.

За опалювальний сезон 2016 – 2017 років Україна спожила близько 6,7 мільярда кубометрів газу. Станом на момент завершення відбору в підземних сховищах газу залишилося понад 8 мільярдів кубометрів палива.

Станом на початок вересня 2017 року Україна нагромадила у своїх підземних сховищах понад 15 мільярдів кубометрів газу, що вже перевищує показники, з якими країна увійшла в попередній опалювальний сезон.