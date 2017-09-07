Порошенко закликав Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність із набранням цим рішенням чинності з 1 січня 2020 року. Про це він сказав під час виступу в парламенті зі щорічним посланням.

Голова держави наголосив, що до кінця поточної каденції парламенту ще більше двох років, а Верховна Рада поточного скликання вже встановила «абсолютний рекорд з результативних голосувань за позбавлення недоторканності». Він додав, що «вперше подання надходять не лише на опозиціонерів чи на «нічиїх» позафракційних, але й на депутатів, які є членами правлячих партій та владної коаліції».

«Закликаю… внести і узгодити, нарешті, зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканість. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямоване проти вас, я маю дуже просту пропозицію: давайте ухвалимо це рішення з уведенням його в дію з 1 січня 2020 року, – для депутатів вже нової Верховної Ради», – запропонував Порошенко.

Президент України вже не вперше виступає з ініціативою скасування депутатської недоторканності. 28 червня Порошенко назвав це «анахронізмом» і висловив сподівання, що Верховна Рада в недалекому майбутньому скасує недоторканність народних обранців. За його словами, депутати мають «раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України, так само, як ми зняли недоторканість з суддів».