Порошенко: Україна виконує ПДЧ НАТО в односторонньому порядку

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна вже сьогодні виконує План дій щодо членства в НАТО в односторонньому порядку. Про це він сказав, виступаючи 7 вересня зі щорічним посланням у парламенті. Президент також не виключив, що ініціюватиме всенародний референдум щодо членства в альянсі.

«Без формального схвалення Плану дій щодо членства ми, тим не менше, виконуємо його в односторонньому порядку», – сказав президент.

За його словами, разом із партнерами з НАТО Україна розвиває свою армію відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу, «яких вона в основному має досягти вже на кінець 2020 року».

«Я не виключаю, що ініціюю в належний час відповідний референдум, щоби продемонструвати волю українського народу. Усім: і нашим друзям, і агресивному сусідові, і всім українським політикам... Щоб за будь-яких політичних розкладів нікому з них не закортіло ревізувати цей курс і розвернутися», – сказав президент.

План дій щодо членства останнім часом надавався потенційним кандидатам на членство в НАТО після рішення Північноатлантичного союзу про це. Україні в наданні такого плану в НАТО вже раз відмовили 2008 року – як вважають, під тиском Росії.

Сам Петро Порошенко у виступах раніше говорив про те, що Україна наразі не подає заявки на вступ до НАТО, бо ще не готова до цього.

У липні набув чинності закон, яким закріплюється пріоритетність членства України в НАТО.