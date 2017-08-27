Волкер: Україна сама ухвалить рішення щодо НАТО, але ще не готова до вступу в альянс

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що країна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства.

В інтерв’ю телеканалу «Прямий», оприлюдненому ввечері 26 серпня, Волкер наголосив, що підготовка до приєднання до НАТО займає тривалий час. Водночас він висловив упевненість у тому, що Україні вдасться провести всі необхідні для цього реформи, зокрема у сфері безпеки.

Спецпредставник зауважив, що будь-яке остаточне рішення про членство буде за Києвом, а США, Росія й інші сторони мають його поважати.

Волкер також похвалив рішення Києва відмовитися від ядерної зброї в 1994 році, заявивши: «Не думаю, що ядерна зброя була б для України чимось позитивним».

Відповідаючи на запитання щодо спільних білорусько-російських військових навчань, запланованих у Білорусі на 14–20 вересня, спецпредставник заявив, що «Захід-2017» демонструє західним державам необхідність спільно розвивати свою безпекову систему і бути готовими до будь-якого сценарію.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон щодо зовнішньополітичного курсу України, схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України.