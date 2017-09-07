МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок на Кариби через ураган «Ірма»

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до країн Карибського басейну через небезпеку урагану «Ірма».

Як повідомляє прес-служба міністерства, українцям, які перебувають в цьому регіоні, проявляти підвищену обережність, без зайвої потреби не покидати укриттів, а також стежити за повідомленнями місцевих органів щодо розвитку ситуації.

У МЗС нагадують, що у зв’язку з наближенням до узбережжя США і країн Карибського басейну урагану «Ірма» у багатьох прибережних регіонах Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс, Віргінських островів, Пуерто Ріко, Багамських Островів, Куби та США (штат Флорида) оголосили надзвичайний стан. Найбільшої потужності ураган набуде, орієнтовно, 6-8 вересня.

Ураган «Ірма», що напередодні досягнув кількох островів у Карибському морі, призвів до загибелі щонайменше восьми людей. Тепер ураган рухається у бік Гаїті і Домініканської республіки.

Синоптики надали «Ірмі» п’яту, найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 кілометрів на годину. Це один із найпотужніших ураганів, зареєстрованих досі в регіоні Атлантики.