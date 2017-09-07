Внаслідок урагану «Ірма» на Карибах загинули щонайменше вісім людей

Ураган рекордної сили «Ірма», що напередодні досягнув кількох островів у Карибському морі, спричинив там руйнування і призвів до загибелі щонайменше восьми людей.

Тепер ураган рухається у бік Гаїті і Домініканської республіки.

Жертви внаслідок урагану зареєстрували щонайменше на чотирьох Карибських островах, зокрема в острівній країні Антигуа і Барбуда.

Прем’єр-міністр Гастон Браун повідомив, що острів Барбуда «зруйнований», а майже половина його приблизно 1400 жителів залишилися без домівок.

«Це справді просто жахлива ситуація», – сказав Браун агенції The Associated Press.

Жителі американського штату Флорида також готуються до можливого удару стихії. Як очікують, шторм досягне Флориди 10 вересня. Експерти побоюються, що ураган може завдати шкоди всьому східному узбережжю штату і переміститися на північ до Джорджії і Каролін.

Синоптики надали «Ірмі» п’яту, найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 кілометрів на годину. Це один із найпотужніших ураганів, зареєстрованих досі в регіоні Атлантики.

Інші частини США, у штатах Техас і Луїзіана, нещодавно тяжко потерпіли від іншого урагану «Гарві», що в час найбільшого розмаху сягнув четвертої категорії – другої найвищої.