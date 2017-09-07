В Україну йде потепління – гідрометцентр

Найближчими днями в Україні очікується потепління і суха погода, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Після різкого похолодання та дощової погоди в Україні найближчим часом погода покращиться. Антициклон забезпечуватиме суху та сонячну погоду. А в результаті інтенсивного прогрівання повітря термометри піднімуться вдень до 30 градусів, на півдні країни дещо вище.

Така погода утримається до середини наступного тижня», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, завтра в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише у центрі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі 9-13 градусів, вдень – 16-24, на півдні до + 28 градусів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляє на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, завтра в Києві буде сухо і помірно тепло, впродовж дня +18+20 градусів. За її словами, на вихідні і на початку наступного тижня потепління досягне +25+30 градусів.

3 вересня Україну охопила негода, яка із західного регіону поширилася більшістю областей України. Це призвело до дощів і суттєвого зниження температури повітря.