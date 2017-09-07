СММ ОБСЄ: минулої доби на Донеччині зафіксували зменшення випадків порушення режиму тиші

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що за минулу добу в зоні конфлікту на Донеччині зафіксували зменшення випадків порушення режиму тиші, порівняно з попередньою добою.

Водночас, як йдеться у звіті місії, у Луганській області кількість порушень перемир’я зросла.

За даними місії, у Донецькій області 6 вересня зафіксували 70 випадків порушення перемир’я, натомість 5 вересня – 210 обстрілів.

На Луганщині СММ зафіксувала більше порушень припинення вогню – близько 40 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (16 вибухів), додають у ОБСЄ.

Під час засідання 6 вересня Тристороння контактна група зазначила, що на Донбасі минулого тижня, від 28 серпня по 3 вересня, зафіксовано найнижчу кількість обстрілів, починаючи від 2015 року. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.