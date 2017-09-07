У Мадриді відкрилась виставка петриківського розпису з України

У іспанському Мадриді, в культурному центрі Ніколаса Сальмерона, відкрилась персональна виставка майстрині петриківського розпису з України Галини Назаренко. Як розповіла Радіо Свобода Галина Назаренко, виставку організували іспансько-українська асоціація «Міжнародний прогрес» та посольство України в Іспанії.

На виставці представлені 36 робіт, переважно так звані петриківські мальовки (розписи на папері, виконані у техніці петриківського розпису).

Під час презентації виставки глядачам художниця провела майстер-клас з азів розпису.

Виставка відбувається у рамках святкування 26-ї річниці Незалежності України й працюватиме в Культурного центрі Ніколаса Сальмерона у Мадриді до 10 вересня.

Галина Назаренко – одна із сучасних майстринь петриківського розпису, родом з Петриківки на Дніпропетровщині. У своєму доробку має кілька десятків виставок, зокрема близько 25 персональних, у багатьох країнах світу – Україні, Франції, Болгарії, США, Канаді, Грузії, Білорусі, Кувейті, Узбекистані, Китаї, Туркменистані, Іспанії, Греції, Нідерландах. Після виставок у Франції її прийняли до Асоціації сучасного мистецтва міста Морестель.

Галину Назаренко вважають продовжувачкою традицій, закладених такими майстрами-петриківцями Тетяною Патою, Надією Білокінь, Ориною Пилипенко. Твори художниці зберігаються в колекціях в Україні, Італії, Німеччині, США, Канаді, Австралії. Створила понад 2 тисячі робіт.

2013 року Комітет ЮНЕСКО на сесії в Баку присвоїв статус нематеріальної культурної спадщини петриківському розпису. Петриківка стала першим представником від України, який отримав такий статус.