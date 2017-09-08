Кримінальне провадження через перешкоджання роботі знімальної групи «Схем» передали до прокуратури – поліція

Київський відділ поліції у місті Одесі розслідував інцидент щодо перешкоджання журналістській діяльності знімальної групи програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») в Одесі, відкривши за фактом подій кримінальне провадження. Про це повідомив провідний консультант начальника управління Нацполіції Одещини Руслан Форостяк

«Справу взяло на контроль Головне управління Нацполіції області. Наразі охоронець притягнутий до кримінальної відповідальності – йому було оголошено підозру, матеріали справи передані в прокуратуру Київського району Одеси, яка підтримає звинувачення та скерує матеріали до суду для обрання покарання», – розповів програмі «Схеми» Руслан Форостяк.

Він додав, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Матеріали справи передали в прокуратуру. За законодавством, такі дії караються штрафом до 510 гривень чи 6 місяцями арешту, або ж трьома роками виправних робіт.

5 вересня на одному з пляжів Одеси стався інцидент під час зйомок спеціального репортажу «Захоплені береги Одеси».

Журналісти прибули на пляж готельного комплексу Grand Pettine, щоб перевірити, чи дотримані там правила вільного доступу громадян до водойм, гарантовані Конституцією і Водним кодексом, а також правила облаштування і експлуатації пляжів. Однак на вході до пляжу один із охоронців заборонив зйомку у публічному місці без жодних пояснень.

Згодом до нього приєднався ще один співробітник, який із застосуванням фізичної сили не допустив журналіста із посвідченням на пляж для відеозйомки. Після того, як на виклик прибув наряд поліції, чоловік зник з місця події. Пізніше, отримавши відео інциденту, поліцейські змогли встановити його особу і допитати.

В рамках підготовки сюжету про те, кому належать одеські пляжі, знімальна група «Схем» стала свідками того, як бeзцінні бeрeги захоплюють за підробними докумeнтами чи за допомогою хитрощів. «Дeякі бізнесмени, користуючись прямою підтримкою влади, платять за оренду до бюджeту скромні суми, які тeоретично могли б бути вдесятеро більшими. При цьому на тeриторіях загального користування вони встановлюють свої закони: наприклад, відокрeмлюються від пересічних пляжників чи взагалі нe пропускають до води бeзкоштовно, забуваючи про конституційне право громадян», – йдеться в сюжеті.