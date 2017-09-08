Фігуранту справи «Хізб ут-Тахрір» Меметову суд окупованого Криму продовжив арешт на 2 місяці

Фігурантові справи «Хізб ут-Тахрір» Ремзі Меметову підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму продовжив арешт до 12 листопада. Таке рішення було ухвалене сьогодні на закритому засіданні, передає Крим.Реалії.

Як пояснив адвокат Меметова Сергій Легостов, суддя Галина Редько мотивувала свою відмову в проведенні відкритого засідання тим, що на минулих засіданнях слухачі порушували громадський порядок, а також «загостренням терористичної небезпеки» в сусідній Росії.

Суддя також відмовила захисту у задоволенні клопотання про публічне оголошення свого рішення і про відвід прокурору. На цій підставі Меметов заявив відвід судді, проте його клопотання не задовольнили. Підсудний після цього заявив про небажання брати участь у процесі і його вивели із зали суду.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман-кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії.