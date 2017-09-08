Прокуратура повідомила про підозру ватажку збройної групи, причетної до окупації Криму

Прокуратура автономної республіки Крим, базована у Києві, повідомила про підозру колишньому командиру незаконного збройного формування, причетного до окупації Росією Криму. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Вказана особа у січні 2014 року створила на території АР Крим не передбачене законом збройне формування «Добровільна народна дружина «Рубеж» та у подальшому керувала ним. Діяльність цієї організації була направлена на зміну меж території України та забезпечення проведення нелегітимного референдуму в АР Крим щодо від’єднання півострова від України та, як наслідок, окупації півострова Російською Федерацією», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, збройне формування «Добровільна народна дружина «Рубеж» разом із своїм ватажком також блокували частини ЗСУ на півострові та захоплювали військові кораблів ВМС України.

Повідомляється, підозру повідомлено за статтею про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків». Санкція статті передбачає арешт на 10-15 років або довічне ув’язнення.

Крім того, прокуратура передала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу (тримання під вартою) та отримала дозвіл на затримання підозрюваного.

У прокуратурі Криму не вказали імені людини, про підозру якій йдеться, але відомим з 2014-го і досі командиром формування «Добровільна народна дружина «Рубеж» є Ігор Петров, який неодноразово у російській і кримській пресі заявляв про те, що його «дружинники» допомагають патрулям поліції в окупованому Росією Криму «стежити за правопорядком».