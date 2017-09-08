Штаб: сьогодні на Донбасі поранені троє українських військових

У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі поранені троє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики 14 разів порушили режим тиші, найбільше порушень було на приморському напрямку.

«З гранатометів російські найманці били у районі Павлополя та Широкині. Двоє наших захисників отримали поранення у результаті гранатометного обстрілу околиць Мар’їнки та Красногорівки. Також біля Мар’їнки ще один наш військовий був поранений ворожим снайпером», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, бойовики 4 рази обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів укріплення українських військових на околицях Авдіївки, двічі – поблизу Зайцевого.

Минулої доби унаслідок обстрілів загинув український військовий.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові обстріляли селище Олександрівка поблизу Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість порушень режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.