Поліція розслідує вибух авто в центрі Києва як умисне вбивство.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у результаті вибуху чоловік отримав смертельні поранення, жінці відірвало ногу, а дитина перебуває у задовільному стані.

Наразі на місці інциденту правоохоронці відпрацьовують прилеглу територію, спілкуються з очевидцями і свідками.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що в результаті вибуху авто в центрі Києва загинув іноземний громадянин – Тимур Махаурі.

«Це відома особа в кримінальних колах, його звати Тимур Махаурі. Він – громадянин Грузії. Мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами. Він також цього року затримувався і притягався до відповідальності в цьому році, проте уклав угоду зі слідством – отримав умовний термін за незаконне зберігання зброї», – сказав Шевченко.

Деякі ЗМІ повідомили, що загиблим є розвідник чеченського батальйону, проте ця інформація не підтверджена.

Вибух автомобіля «Тойота Кемрі» стався на вулиці Скоропадського близько о 18:00.