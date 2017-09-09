На окупованих територіях Донбасу є близько 6 тисяч російських військових – Селезньов

На окупованих бойовиками територіях Донбасу нині перебуває близько 6 тисяч російських військовослужбовців, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«До 6 тисяч російських військовослужбовців знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу і до 40 тисяч російсько-терористичних бойовиків, а також місцевих маргіналів, які виконують завдання у складі першого та другого армійських корпусів, які функціонально підпорядковуються Збройним силам Російської Федерації. Фактично вони виконують роль окупаційних військ на території України», – сказав Селезньов.

Він зазначив, що російські кадрові військові не припиняють прибувають на окуповані території Східної України, в тому числі і керівний склад.

«Є безпосередні військові керівники, які на рівні від командира роти і вище, виконують завдання за принципом «відрядження» на певний час», – розповів Селезньов.

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Маттісом 24 серпня у Києві заявляв про близько 3 тисяч російських кадрових військових, які воюють на Донбасі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».