Повномасштабного наступу Росії в Україні виключати не можна – речник Генштабу ЗСУ

На окупованому Донбасі зараз перебуває до 6 тисяч вояків російських регулярних військ і до 40 тисяч найманців із Росії, а також місцевих бойовиків. Про це заявив Радіо Свобода речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Він констатував зростання кількості порушень «шкільного перемир'я». При цьому Селезньов сказав: дотримуючись перемир’я, командир підрозділу ЗСУ на першій лінії оборони у разі смертельної небезпеки для підлеглих має повноваження на знищення вогневих точок противника. Угруповання російських військ в окупованому Росією українському Криму складає до 30 тисяч військовослужбовців, значні сили досі сконцентровані біля кордону з Україною. Водночас, зауважив Селезньов, заявлена Москвою кількість вояків під час спільних навчань із Білоруссю «Захід-2017» – 13 тисяч – є суттєво заниженою. Тому не можна виключати повномасштабного наступу Росії в Україні. Також речник Генштабу ЗСУ розповів про ліквідацію наслідків пожежі на арсеналі у Балаклії та про відвернену цього тижня спробу несанкціонованого прольоту над цим об’єктом легкомоторного літака і затримання пілота.