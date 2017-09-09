Адвокат ув’язненого в Росії майданівця Костенка просить суд пом’якшити йому покарання

У Кірово-Чепецькому районному суді Кіровської області Росії 4 жовтня планують розглянути клопотання захисту ув’язненого з політичних мотивів майданівця з Криму Олександра Костенка про заміну позбавлення волі на м'якше покарання, повідомив проект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на адвоката ув'язненого Дмитра Сотникова.

«За прогнозами: вірю й сподіваюся, але якщо дивитися на речі й практику російських судів у цій категорії справ тверезо, статті 79 і 80 КК Росії задовольняються часто, коли до закінчення строку залишається менше ніж півроку. Термін позбавлення волі Олександра Костенка закінчується 6 серпня 2018-го», – написав той на своїй сторінці у Facebook.

Костенко перебуває в колонії загального режиму міста Кірово-Чепецьк.

Олександру Костенку в Криму присудили чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення. За версією слідства, 18 лютого 2014 року під час протестів у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Активіст також, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем проживання нарізну вогнепальну зброю.

Костенко не визнав своєї провини. Наприкінці лютого 2016 року президія підконтрольного Росії Верховного суду Криму розглянула касаційну скаргу захисту Олександра Костенка і ухвалила рішення «залишити судові акти без зміни, призначити шляхом поглинання більш суворого менш суворим покаранням 3 роки 6 місяців позбавлення волі».

5 лютого 2015 року в анексованому Криму під час затримання Костенку зламали руку співробітники кримського управління ФСБ Росії. У порушенні кримінальної справи проти силовиків було відмовлено.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, нині на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект про статус політв’язнів, які постраждали від дій Росії. За даними правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, нині є 45 осіб, затримання яких вони вважають політично зумовленими і яких вони називають «в’язнями Кремля». Частину цих людей політичними в’язнями визнали також низка російських та міжнародних правозахисних організацій.