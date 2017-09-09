День міста у Дніпрі почали карнавальною ходою

У Дніпрі 9 вересня близько 7 тисяч людей карнавальною ходою розпочали святкування Дня міста. Як передає кореспондент Радіо Свобода, у карнавальних костюмах, національних строях, з кульками і прапорцями дніпряни пройшли 3-кілометрову відстань від площі Героїв Майдану до Фестивального причалу.

Всього учасники карнавалу сформували 35 колон, зокрема з учасників військових оркестрів різних міст, байкерських клубів, а також колони ретроавтомобілів. У ході під музику і танці взяли участь митці, спортсмени, вихованців художніх шкіл, «живі скульптури».

«Започаткуймо нову традицію дніпровського карнавалу», – сказав мер Дніпра Борис Філатов.

На Фестивальному причалі, фінішувавши, діти провели флешмоб. Вони вишикувалися у великий за розмірами напис «I love Dnipro».

Святкування у Дніпрі триватимуть два дні, заплановані десятки заходів. Неофіційні заходи сьогодні тривають на майданчиках просто неба – у парках, на площах, а центральний проспект міста і Січеславська Набережна перетворились на пішохідні зони.

За порядком під час масових заходів стежать дві тисячі поліцейських, цілодобово чергують машини швидкої допомоги.

Цими вихідними дніпряни відзначають 241-річчя свого міста. Водночас, за даними дослідників, є щонайменше десять різних версій щодо віку міста. Влітку міська рада Дніпра провалила спробу подовжити вік міста на півтора століття. Історики пропонували вести «родовід» не від закладин храму російською царицею Катериною Другою, а від часу заснування козацьких поселень на цих теренах.