Збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті Європи з баскетболу

Баскетбольна збірна України на стадії 1/8 фіналу завершила участь у чемпіонаті Європи. З результатом 55:79 підопічні Євгена Мурзіна програли одному з фаворитів змагання – збірній Словенії, яка на попередньому етапі посіла перше місце в групі А.

Зі значним розривом українська команда поступилася в трьох перших чвертях – 17:26, 10:16 та 16:26, і лише остання десятихвилинка була відносно рівною – 12:11 на користь українців.

«Ми виглядало погано, були втомленими і повільно рухалися. Програли важливий матч, але в цілому вважаю, що провели хороший турнір. Просто сьогодні був не наш день», – вказав головний тренер збірної України Євген Мурзін.

До стадії плей-оф команда України пробилася, посівши четверте місце у секстеті В. «Синьо-жовті» програли командам Німеччини, Італії та Литви, але змогли переграти грузинів та їзраїльтян.