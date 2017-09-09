Журналістка Юлія Латиніна заявила, що виїхала з Росії через загрозу життю

Журналістка Юлія Латиніна розповіла, що разом із батьками виїхала з Росії після нападу невідомих на її автомобіль. Про це вона заявила 9 вересня в ефірі своєї програми на радіостанції «Ехо Москви».

«Навряд чи я збираюся найближчим часом до Росії», – повідомила Латиніна, яка провела ефір через Skype.

«Я... сподівалася, що машина моя минулої неділі... загорілася сама. Батьки мої були цілком упевнені, що вона загорілася сама. Як з’ясувалося, вона була все ж підпалена. Тобто виходить, що нам спочатку дали нюхнути духовності, а потім на нашу машину зійшов благодатний вогонь», – сказала журналістка.

Латиніна мала на увазі два напади впродовж короткого терміну: раніше влітку невідомі особи кинули в будинок під Москвою, де журналістка перебувала разом із батьками, ядучу речовину, яка змусила її саму, родину та сусідів серед ночі на кілька годин залишити помешкання. На початку вересня, як з’ясували поліцейські, внаслідок підпалу, згоріла машина Латиніної.

Раніше 9 вересня Радіо Свобода повідомило, що Латиніна отримала премію «Камертон» імені Анни Політковської від Спілки журналістів Росії.