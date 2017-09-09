Угорщина готує відповідь Україні через новий закон про освіту – урядовець

Угорщина обмірковує реакцію на ухвалення в Україні нового закону про освіту, який, на думку офіційного Будапешта, обмежує мовні права 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті. Про це 9 вересня заявив керівник апарату уряду Угорщини Янош Лазар, передає кореспондент Радіо Свобода.

Політик попередив, що ця реакція не буде сприятливою для Києва, якщо в Україні не дослухаються до закликів громадсько-культурних організацій угорців на Закарпатті скасувати мовну статтю закону України про освіту або внести зміни з урахуванням потреб меншини. У залежності від характеру публічної дискусії, свою думку в цьому питанні незабаром може висловити і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначив Янош Лазар.

«Україна завдала Угорщині удар у спину, це вже не питання. Угорщина сформувала величезне лобі задля того, щоб українські громадяни могли їздити без віз на територію Європейського союзу. Іниціатором цього вперше з-поміж керівників країн ЄС виступив Віктор Орбан у 2015 році. На мою думку, цей крок (ухвалення нового закону України про освіту, - ред.) нагадує нам сталінські часи. Якщо Порошенкові не вдасться втрутитись на прохання (угорської меншини – ред.), Угорщині треба буде виступити в цьому питанні якнайжорсткіше і якнайрішучіше», – заявив урядовець.

На неділю, 10 вересня, в Будапешті анонсовано проведення акції протесту на захист мовно-освітніх прав угорської меншини в Україні. Захід організує рух «Спільна держава» (Közös Ország Mozgalom).

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль 8 вересня закликав президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками.

«Новий Закон про освіту суперечить Європейській хартії регіональних мов… Низка положень схваленого закону суперечить двостороннім договорам України з сусідніми країнами», – мовиться у заяві Москаля, оприлюдненій його прес-службою.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.