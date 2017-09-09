Українці мають розуміти ризики роботи в Росії – Лутковська

Громадяни України, які планують їхати на роботу до Росії, мають розуміти ризики такого рішення. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила 9 вересня в ефірі телевізійного «5 каналу».

«Це небезпечно... У випадку, якщо ви їдете на територію Російської Федерації, ви маєте розуміти ризики. Роз’яснювальна робота обов’язково має бути проведена», – наголосила омбудсман.

За слоами Лутковської, до неї звернулися десятки людей, які «поїхали на роботу до Росії, а потім опинилися за ґратами».

«Якщо ви вийдете зараз на вулиці, знайдете там запрошення на роботу кур’єром до Російської Федерації. Можу сказати, що у мене на сьогоднішній день десь близько ста людей, які звернулися в зв'язку з тим, що так поїхали на роботу, а потім опинилися за ґратами», – заявила Лутковська.

Цього року в Києві почався розгляд по суті так званої «справи вербувальників» українських громадян, яких під виглядом пропозиції роботи кур’єром у Росії заманювали у схему наркоторгівлі. За різними даними, є від більш ніж тридцяти до кількох тисяч жертв таких шахраїв, які нині перебувають у російських в’язницях.

У листопаді 2016 року МЗС України інформувало, що майже дві тисячі українців за два роки засуджені в Росії за звинуваченнями у збуті наркотиків.