На лінії контакту загинув військовий, обстріляний пункт пропуску – силовики

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що протягом суботи один український військовий загинув і ще один був поранений.

Це сталося внаслідок обстрілу позицій українських сил неподалік Красногорівки на маріупольському напрямку, а загалом за минулу добу таких обстрілів був 41 на всіх трьох оперативних напрямках, мовиться в повідомленні.

Тим часом у Державній прикордонній службі України повідомили, що вже вранці в неділю бойовики відкрили вогонь у напрямку дорожнього коридору Горлівка – Бахмут, обстрілюючи позиції українських сил, зокрема й на контрольному пості «Майорське» на так званій «першій лінії». Через це, щоб не допустити жертв серед цивільних громадян, прикордонники на час обстрілу припиняли пропуск через лінію розмежування, мовиться в повідомленні.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило і утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про 25 порушень режиму припинення вогню з боку українських силовиків за минулу добу, В аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини – про п’ять порушень. Про втрати обидва угруповання не повідомляли.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.