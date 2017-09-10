Польська залізниця заявила про відсутність перешкод відправленню потяга з Саакашвілі, який так і не вирушив

У Польській залізниці заявили, що з польського боку немає ніяких технічних проблем, які перешкоджали б у відправленні в Україну потяга «Інтерсіті» сполученням Перемишль – Київ, яким до України хоче повернутися Міхеїл Саакашвілі. Про це Радіо Свобода повідомив речник Польської залізниці Мірослав Семенєц.

На за питання радіо, що польські залізничники робитимуть, якщо потяг надалі залишатиметься на залізничній станції Перемишль, Семенєц сказав, що польська сторона реагуватиме відповідно до розвитку подій.

Тим часом потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, через майже дві години після визначеного розкладом часу, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом), так і не вирушив зі станції.

Як повідомили трансляцією в потязі, пасажири можуть звернутися до чергового на вокзалі, де для них організовані автобуси, якими їх доставлять на територію України. Вартість квитка їм повернуть на території України, повідомили працівники бригади потяга.

Раніше трансляцією в потязі повідомляли, що він не вирушить, доки його не залишить особа, яка, за повідомленням Національної поліції України, не має права на перетин кордону до України.

Присутні в потязі народні депутати й інші українські діячі чинили тиск на старшого стюарда потяга, домагаючись від жінки, щоб потяг рушив, і залякуючи її кримінальним переслідуванням через затримку.

Національна поліція тим часом заявила, що не має стосунку до самого руху потяга, «у відповідь на заяви окремих політиків та громадських діячів щодо затримки відбуття потягу «Інтерсіті» сполученням «Перемишль – Київ» нібито за вказівкою з боку поліції». Про те, чи надходила з Нацполіції інформації про перебування в потязі особи без права на перетин кордону до України, як інформували в самому потязі, в повідомленні не згадано.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом. Нині він і далі перебуває у вагоні разом із дружиною і 11-річним сином. Також там перебуває низка народних депутатів України і журналісти.

Тим часом низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів прибула на станцію «Мостиська-2», на якій потяг має ввійти на територію України.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, на якій підставі він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.

В Україні Саакашвілі також потенційно загрожує затримання для розгляду запиту про його екстрадицію, що надійшов із Грузії. Це вже третій такий запит. На два попередні Київ відповів раніше відмовою, заявивши тоді про можливі політичні причини переслідування колишнього президента Грузії.