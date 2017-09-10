Потяг із Саакашвілі затримали в Перемишлі в Польщі

Потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, не вирушив у визначений розкладом час, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом) і продовжує стояти на станції.

Трансляцією в потязі повідомили, що він не вирушить, доки його не залишить особа, яка, за повідомленням Національної поліції України, не має права на перетин кордону до України.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом. Нині він перебуває у вагоні разом із дружиною і 11-річним сином. Також там перебуває низка народних депутатів України і журналісти.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час заявляв, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею. Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів вирушила на станцію «Мостиська-2», на якій потяг має ввійти на територію України.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, на якій підставі він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.

В Україні Саакашвілі також потенційно загрожує затримання для розгляду запиту про його екстрадицію, що надійшов із Грузії. Це вже третій такий запит. На два попередні Київ відповів раніше відмовою, заявивши тоді про можливі політичні причини переслідування колишнього президента Грузії.