«Краковець»: поліція доправила до відділку невідомих у камуфляжі, що йшли до місця «зустрічі» Саакашвілі

Працівники Національної поліції України доправили до поліційного відділку понад сто чоловіків у камуфляжній формі, яких раніше перепинили, коли ті йшли до прикордонного пункту пропуску «Краковець», біля якого відбувається акція «зустрічі» Міхеїла Саакашвілі, повідомили в департаменті комунікації НПУ.

За повідомленням, особи затриманих встановлюються, з’ясовуються причини їхнього перебування біля пункту пропуску «Краковець».

Під час перевірки правоохоронці виявили в них газові балончики, стартовий пістолет, а також металеві предмети.

«Четверо з доправлених до відділку поліції мають судимість. Усі – мешканці інших регіонів України. Серед затриманих – студенти, а також троє неповнолітніх. Наразі правоохоронці відбирають у них пояснення. Щодо організатора заходу буде складено адміністративний протокол про порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», – заявили в поліції.

Хто ці люди, наразі не повідомляли. Прихильники Саакашвілі заявляли, що це «тітушки», яких, мовляв, звезла влада, щоб перешкодити «зустрічі» Саакашвілі; лунали також повідомлення, що це можуть бути люди, яких, навпаки, привів на підтримку акції «зустрічі» народний депутат Семен Семенченко (фракція «Самопоміч»). У суботу ввечері і в ніч на неділю були повідомлення, що Семенченко мав привести до табору демонстрантів для участі в «зустрічі» людей із легально зареєстрованою зброєю.

Затриману там же, біля пункту пропуску «Краковець», напівоголену активістку руху «Фемен», яка влаштувала акцію протесту проти дій і Саакашвілі, і влади України, теж доправлять до відділку поліції «для встановлення всіх обставин події», після чого «буде надано правову кваліфікацію її вчинку і ухвалено рішення про притягнення до відповідальності, згідно з чинним законодавством», додали в Нацполіції.

Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» Міхеїл Саакашвілі, лідера партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишнього голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії і колишнього громадянина України, після його заяв, що він має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець». Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебувають і супротивники Саакашвілі. У таборі демонстрантів перебуває, за різними повідомленнями, від тисячі до трьох тисяч людей, мітинг відбувається без інцидентів під спостереженням близько ста працівників поліції; рух автомашин через «Краковець» у бік Польщі фактично зупинений.

Тим часом сам Саакашвілі заявив у неділю, що змінює плани і буде їхати до України з польського Перемишля потягом «Інтерсіті».