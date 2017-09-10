Саакашвілі повідомив Радіо Свобода, що поїде до України потягом «Інтерсіті»

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, повідомив кореспондентку Радіо Свобода, перебуваючи в польському Перемишлі, що вирушить до України потягом «Інтерсіті».

Дещо раніше він також заявляв, що буде перетинати кордон із Польщі до України разом зі своїм 11-річним сином Ніколозом.

Із Перемишля (Пшемисля) до України, до Києва й інших міст на цьому шляху, йде два такі поїзди класу «Інтерсіті +»: один вирушає о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом), інший о 15:42 (16:42 за Києвом).

Ці потяги йдуть не через автомобільний пункт пропуску «Краковець», де нині на Саакашвілі чекають його прихильники і супротивники. Прикордонний і митний контроль у них польська і українська сторони здійснюють окремо, кожна зі свого боку кордону, під час ходу потяга між станціями – з українського боку між станціями Мостиська і Львів.

Таким чином, Саакашвілі на час початку українського контролю, під час якого прикордонники попереджали про його очікувану депортацію, вже фактично перебуватиме на території України.

До Львова потяги прибувають за розкладом о 16:02 і о 18:37 за київським часом.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час заявляв, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею. Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебувають і супротивники Саакашвілі.

У таборі демонстрантів перебуває, за різними повідомленнями, від тисячі до трьох тисяч людей, мітинг відбувається без інцидентів під спостереженням близько ста працівників поліції; рух автомашин через «Краковець» у бік Польщі фактично зупинений. Біля місця мітингу поліція затримала групу чоловіків, переважно в камуфляжі, декого зі зброєю, що прямували до місця події; хто вони, ще достеменно не відомо.

Прикордонники вже нагадували, що йдеться про режимну зону поблизу державного кордону, і закликали всі сторони до стриманості.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, на якій підставі він мав намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.

В Україні Саакашвілі також потенційно загрожує затримання для розгляду запиту про його екстрадицію, що надійшов із Грузії. Це вже третій такий запит. На два попередні Київ відповів раніше відмовою, заявивши тоді про можливі політичні причини переслідування колишнього президента Грузії.