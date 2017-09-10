Нацполіція не має жодного стосунку до затримки потяга сполученням Перемишль-Київ – заява

У Національній поліції України заявляють, що відомство не має жодного стосунку до затримки від’їзду потяга «Інтерсіті» сполученням Перемишль-Київ, яким планував в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

«У своїй діяльності Нацполіція України керується Конституцією України, законами України, а відтак поліція не має жодного стосунку до розкладу відправлення залізничного транспорту. Це питання не перебуває в межах компетенції діяльності Нацполіції», – мовиться в оприлюдненому у відповідь на заяви деяких політиків і громадських діячів повідомленні.

Крім того, в Нацполіції наголошують, що відомство не має повноважень щодо будь-якої діяльності на території іноземних держав.

При цьому в повідомленні нічого не сказано про те, чи надходила з Нацполіції інформація про перебування в потязі особи без права на перетин кордону до України – саме це, як інформували в самому потязі, було причиною затримки.

Водночас в «Укрзалізниці» заявили, що поїзд Перемишль – Київ затримався «через особу, яка не має підстав для в’їзду в Україну».

Сьогодні потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі,через понад дві години після визначеного розкладом часу, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом), так і не вирушив зі станції.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Тим часом низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів прибула на станцію «Мостиська-2», на якій потяг мав би ввійти на територію України.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.