«Укрзалізниця»: потяг із Саакашвілі затримався через відмову залишити його «особи, яка не має підстав для в’їзду в Україну»

Українська залізниця підтвердила, що поїзд Перемишль – Київ затримався «через особу, яка не має підстав для в’їзду в Україну».

«Ситуація з неможливістю курсування поїзда № 715 Перемишль – Київ склалася внаслідок відмови особи, яка не має законних підстав для в’їзду в Україну, залишити цей поїзд. ПАТ «Укрзалізниця» для забезпечення перевезень надасть пасажирам цього поїзда автобуси для продовження подорожі за необхідним маршрутом. Потрібна кількість автобусів уже вирушила до місця зупинки поїзда Перемишль – Київ», – мовиться в повідомленні компанії.

Згаданий потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, через понад дві години після визначеного розкладом часу, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом), так і не вирушив зі станції.

Трансляцією в потязі теж повідомили, що пасажири можуть звернутися до чергового на вокзалі, де для них організовані автобуси, якими їх доставлять на територію України. Вартість квитка їм повернуть на території України, повідомили працівники бригади потяга. Частина пасажирів скористалася з пропозиції. Саакашвілі і далі перебуває у вагоні разом із дружиною і 11-річним сином. Також там перебуває низка народних депутатів України і журналісти.

Раніше трансляцією в потязі повідомляли, що він не вирушить, доки його не залишить особа, яка, за повідомленням Національної поліції України, не має права на перетин кордону до України.

Присутні в потязі народні депутати й інші українські діячі чинили тиск на старшого стюарда потяга, домагаючись від жінки, щоб потяг рушив, і залякуючи її кримінальним переслідуванням через затримку.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Тим часом низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів прибула на станцію «Мостиська-2», на якій потяг мав би ввійти на територію України.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, на якій підставі він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.

В Україні Саакашвілі також потенційно загрожує затримання для розгляду запиту про його екстрадицію, що надійшов із Грузії. Це вже третій такий запит. На два попередні Київ відповів раніше відмовою, заявивши тоді про можливі політичні причини переслідування колишнього президента Грузії.