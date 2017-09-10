Поліція Кривого Рогу відкрила провадження через наругу на державним прапором України

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через наругу на державним прапором України, вчиненим у суботу в Довгінцівському районі міста. Інформацію про це в неділю підтвердили в поліції.

За даними правоохоронців, провадження відкрите за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

У суботу депутат Криворізької міської ради Микола Колесник повідомив, що того дня ввечері у Кривому Розі по вулиці В’ячеслава Чорновола двоє громадян напідпитку зірвали державний прапор України і поглумились над ним, розірвавши на шматки.

Громадян затримала і тримала до приїзду поліції керівник ОСББ разом ще з одним жителем району. На місце події також з’їхались місцеві активісти, аби, як вони самі зазначали, не дати затриманим уникнути покарання.

Водночас у соціальних мережах жителі Кривого Рогу зазначають, що покарання за наругу над державними символами України наразі є надто м’яким і ця стаття Кримінального кодексу потребує змін.

У Кривому Розі в ніч на 15 та 23 січня невідомі підпалили прапори біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО на 95-у кварталі. В обох випадках поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (за частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України).

Раніше сестра одного із загиблих криворіжців - бійців АТО Іллі Гайдука Іляна Віскаліна оприлюднила відкрите звернення до СБУ, де зазначена інформація про цілу низку фактів з подібними інцидентами, які стались у Кривому Розі впродовж двох років.

За даними зі звернення, це, зокрема, «неодноразове паплюження державної символіки в Кривому Розі», пошкодження графіті Небесної сотні в центрі міста, псування фарбою патріотичної стели, руйнування меморіалу в Тернівському районі, плюндрування могили бійця Михайла Кондратьєва, спалення могили бійця «ДУКу» Андрія Козюбчика («Ореста»), неодноразове повалення плит на могилах загиблих на Донбасі бійців, учасників АТО Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Усі випадки зафіксовані поліцією, та винуватці не названі.