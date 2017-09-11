Лідер Каталонії наполягає на проведенні 1 жовтня референдуму про незалежність від Іспанії

Лідер іспанського регіону Каталонія заявив, що наполягатиме на планах провести 1 жовтня референдум про незалежність від Іспанії, попри оголошення таких дій незаконними з боку центрального уряду і судів.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон 10 вересня оголосив, що до референдуму «все готово» і «каталонці зможуть голосувати». Всупереч протестові Мадрида, у Каталонії надрукували виборчі бюлетені, сформували списки виборців, облаштували виборчі дільниці.

Згідно з нещодавнім опитуванням каталонців, 41,1% жителів регіону підтримали незалежність від Іспанії, 49,9% – висловилися проти. Крім того, 70 відсотків респондентів сказали, що хочуть, аби питання щодо незалежності було врешті врегульоване і зникла невизначеність з цього приводу.

Якщо більшість каталонців скажуть на референдумі «так», влада регіону пообіцяла проголосити незалежність протягом 48 годин.

Регіон Каталонія, неподалік кордону з Францією, має населення у 7,5 мільйонів людей. До регіону належить відоме туристичне місто Барселона. Каталонія, яка має статус «автономної спільноти», є частиною Іспанії з 15 століття. Проте багато каталонців мають гіркі спогади про заборону на використання їхньої мови під час диктатури 1939-1975 років генерала Франсіско Франка.