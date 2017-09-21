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21 Вересень 2017, Київ 18:20
Відео

Барселона: масові протести за проведення Каталонського референдуму (відео)

Барселона: масові протести за проведення Каталонського референдуму (відео)
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21 вересня на вулиці іспанської Барселони вийшли тисячі людей. Вони вимагали звільнити з-під арешту каталонських чиновників, яких затримали за підготовку референдуму щодо проголошення незалежності. Уряд Іспанії визнав Каталонський референдум незаконним. Демонстранти скандували гасла на користь проведення голосування, яке запланували на 1 жовтня. Згідно з нещодавнім опитуванням каталонців, 41,1% жителів регіону підтримали незалежність від Іспанії, 49,9% – висловилися проти. (Відео: Reuters)

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