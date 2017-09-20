Поліція Іспанії затримала каталонських чиновників через підготовку референдуму про незалежність

Іспанська поліція повідомляє про затримання щонайменше 12 чиновників уряду Каталонії й обшук міністерств регіонального уряду в Барселоні через підготовку забороненого Мадридом референдуму щодо незалежності.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой 20 вересня заявив, що його уряд має намір перешкодити проведенню референдуму.

«У світі немає демократичної країни, яка б підтримала те, що планують ці люди», – сказав він, закликавши голову уряду Каталонії Карлеса Пучдемона дотримуватися закону і відмовитися від сепаратистських намірів.

Крім того, 20 вересня Міністерство фінансів Іспанії заявило, що запроваджує ширший контроль над фінансами уряду Каталонії, щоб запобігти витратам коштів на проведення референдуму.

Пучдемон назвав операцію поліції незаконною і звинуватив центральний уряд у Мадриді у фактичному припиненні автономії регіону і запровадженні надзвичайного стану.

Іспанський уряд вважає, що голосування, заплановане на 1 жовтня, є незаконним, а Конституційний Суд призупинив закон про референдум, ухвалений каталонським парламентом.

Лідер іспанського регіону Каталонія заявив, що наполягатиме на планах провести 1 жовтня референдум про незалежність від Іспанії, попри оголошення таких дій незаконними з боку центрального уряду і судів.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон 10 вересня оголосив, що до референдуму «все готово» і «каталонці зможуть голосувати». Всупереч протестові Мадрида, у Каталонії надрукували виборчі бюлетені, сформували списки виборців, облаштували виборчі дільниці.

Згідно з нещодавнім опитуванням каталонців, 41,1% жителів регіону підтримали незалежність від Іспанії, 49,9% – висловилися проти. Крім того, 70 відсотків респондентів сказали, що хочуть, аби питання щодо незалежності було врешті врегульоване і зникла невизначеність з цього приводу.

Якщо більшість каталонців скажуть на референдумі «так», влада регіону пообіцяла проголосити незалежність протягом 48 годин.

Регіон Каталонія, неподалік кордону з Францією, має населення у 7,5 мільйонів людей. До регіону належить відоме туристичне місто Барселона. Каталонія, яка має статус «автономної спільноти», є частиною Іспанії з 15-го століття. Багато каталонців мають гіркі спогади про заборону на використання їхньої мови та інші утиски під час диктатури 1939–1975 років генерала Франсіско Франка.