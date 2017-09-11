Апеляцію на вирок активістові Балуху в окупованому Криму розглядатиме суддя, підозрюваний у держзраді

Апеляційну скаргу на вирок суду в анексованому Криму у справі проти українського активіста Володимира Балуха розглядатиме суддя Тимур Сльозко з підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії. За його словами, дата розгляду апеляції поки не призначена.

Тимур Сльозко 27 лютого цього року вже розглядав дві апеляції на запобіжний захід для Володимира Балуха і залишив оскаржуване рішення без змін.

Сам Сльозко є у базі сайту «Миротворець» через те, що «порушивши присягу судді і законодавство України, після анексії Криму Росією перейшов на службу до окупантів в якості судді».

У травні 2015 року Тимур Сльозко опинився в списку 276 кримських суддів, яким ГПУ оголосила про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України – «державна зрада».

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також призначив штраф у 10 тисяч рублів. Захист відразу повідомив про намір оскаржити вирок.

Українські правозахисники подали до Європейського суду з прав людини дві скарги з приводу переслідування українського активіста Володимира Балуха, якого засудили в анексованому Криму. Міністерство закордонних справ України висловило протест через вирок Балуху і зажадало припинити його переслідування.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Російські силовики заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму також вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію.