Аваков назвав «прорив» кордону з участю Саакашвілі «атакою» на базові інституції держави

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав «прорив» з участю колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині» 10 вересня атакою на базові інституції держави. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Атака на базові інституції держави, заради одномоментних політичних інтересів – злочинна і безвідповідальна. Панове політики, не смійте цього допускати, плануючи свою політичну гру і кар’єру. Не розмінюйте Україну на догоду особистим політичним цілям. І ви, і я – лише маленький епізод в історії великої країни», – написав Аваков.

Міністр внутрішніх справ заявив, що заборонив застосовувати зброю і вдаватися до силових дій щодо учасників масових акцій біля кордону напередодні.

«Ми працювали весь день на локалізацію та запобігання провокацій для сутичок прихильників і противників Саакашвілі. Ми блокували і затримали кілька десятків людей «спортивної статури», які приїхали на кордон влаштувати «махач», – додав Аваков.

За фактом організації прориву кордону Національна поліція порушила кримінальну справу за ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Розпочато розслідування, триває збір фактів і доказів, повідомив міністр МВС. За його словами, винуватці «прориву» будуть виявлені і покарані.

«Саакашвілі і всім, хто незаконно перейшов кордон, потрібно негайно вибрати з двох варіантів: прибути в пункт пропуску «Шегені» і пройти процедуру оформлення та/або прибути в підрозділ Міграційної служби. Всім учасникам «прориву», в тому числі народним депутатам, треба з’явитися в поліцію для надання свідчень», – заявив голова МВС.

Міхеїл Саакашвілі в неділю потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності.

Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована. У Державній прикордонній службі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом, він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Під тиском окремих народних депутатів і людей, які приїхали зустрічати Саакашвілі, він зміг подолати кордон з Польщею, і опинився на українській території. За попередніми даними, зараз Саакашвілі перебуває у Львові.