У Маріуполі стався вибух у багатоповерхівці, загинув чоловік – поліція

У Маріуполі Донецької області України стався вибух у багатоповерховому будинку, внаслідок якого загинув чоловік, повідомила поліція регіону.

За повідомленням, вибух пролунав у Лівобережному районі міста, на восьмому поверсі житлового будинку.

«На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. В однокімнатній квартирі виявлено тіло її господаря 1970 року народження з травмами голови і кінцівок. У результаті вибуху вибито вікна. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило», – йдеться в повідомленні.

Наразі місце події обстежують поліція і фахівці ДСНС. Причини вибуху й обставини загибелі людини наразі невідомі.