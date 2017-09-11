Лавриновича допитали як підозрюваного у справі про захоплення держвлади

Слідчі генеральної прокуратури провели допит екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича як підозрюваного у справі про захоплення державної влади в Україні.

Лавринович після допиту, який тривав дві з половиною години, заявив журналістам, що «не почув нічого нового», і додав, що не бачить у своїх діях зі зміни Конституції 2010 року нічого незаконного.

«Нічого нового не відбулося. Підтверджена моя правова позиція, я вчергове нагадав, що рішення КСУ є обов’язковими для виконання на території України для всіх, для кожного органу влади та посадової особи. Рішення КСУ не можуть бути кимось переглянуті чи скасовані, їх треба виконувати. У рішенні від 2010 року, яке чинне і до сьогодні, до речі, зазначено, що треба було негайно привести нормативні акти у відповідність до Конституції 1996 року, що Міністерством юстиції й було зроблено», – сказав він.

Генеральний прокурор Юрій Луценко напередодні заявив, що Лавринович є співучасником «конституційного перевороту».

Олександру Лавриновичу та Віктору Януковичу інкримінують повернення до Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2014 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.