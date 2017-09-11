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12 Вересень 2017, Київ 01:12
Новини | Події

У Києві метро відновило роботу після задимлення

Київський метрополітен у повному обсязі відновив роботу, яку частково переривали через задимлення на кількох станціях синьої гілки, повідомила прес-служба підприємства.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною задимлення стало коротке замикання в одному з трансформаторів без подальшого загоряння.

Через це якийсь час були закриті три станції, «Контрактова площа», «Тараса Шевченка» і «Поштова площа», синя гілка працювала двома окремими дільницями, від станції «Героїв Дніпра» до «Оболоні» і від «Майдану Незалежності» до «Теремків».

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