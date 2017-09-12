В Україні з початку року в пожежах загинула понад тисяча людей – ДСНС

З початку 2017 року в Україні в пожежах загинула 1 тисяча 61 людина. Про це 12 вересня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Ще 1 тисяча 15 людей були травмовані під час пожеж. Лише минулої доби у житловому секторі країни виникло 79 пожеж, внаслідок яких загинуло двоє людей, а ще п’ятеро постраждали, вказують рятувальники.

Вони нагадують, що зазвичай основними причинами виникнення займань і загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. «Куріння в ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також залишені без нагляду сірники та яскраві запальнички у місцях, що легко доступні для дітей майже завжди призводять до займань у помешканнях», – вказують у ДСНС.