Прикордонники прибули до львівського готелю, де зупинився Саакашвілі

Представники Державної прикордонної служби України вранці 12 вересня прибули до готелю у Львові, де нині перебуває колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, щоб вручити йому протокол про адміністративне порушення за незаконний перетин кордону.

«Ми прийшли ознайомити Міхеїла Саакашвілі зі змістом протоколу про незаконний перетин кордону і тільки. Ми хочемо, щоб він особисто ознайомився зі змістом цього документа, але нам поки що не дають», – розповів журналістам у холі готелю співробітник прикордонного пункту пропуску «Шегині».

Раніше в неділю Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Під час інциденту 11 бійців Національної поліції та 5 прикордонників дістали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом прориву кордону за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згодом було відкрито ще і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).